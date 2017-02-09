ترامب يغازل الصين.. وبكين ترحب!

أكدت الحكومة الصينية تلقي رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة حلول رأس السنة الصينية، مؤكدة أنها تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الخميس 9 فبراير/شباط، إن بكين تقدر عاليا تهنئة ترامب للشعب الصيني، وشدد عل أن التعاون بين البلدين هو الخيار الوحيد.

وكان ترامب قد بعث برسالة تهنئة إلى نظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء. وذكر البيت الأبيض أن ترامب أعرب في تلك الرسالة عن رغبته في “علاقات بناءة تصب في مصلحة الولايات المتحدة والصين على حد سواء”.

كما تمنى ترامب للشعب الصيني “عيدا سعيدا” و للبلاد الازدهار في السنة الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة الودية بعد أشهر من الخطاب المتشدد الذي تبناه ترامب تجاه الصين في بداية حملته الانتخابية، والذي تمسك به بعد فوزه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأثار ترامب غضب الصين بإجرائه مكالمة هاتفية مع رئيسة تايوان تساي اينغ، ومن ثم هدد بالتخلي عن مبدأ “الصين الواحدة” الذي دفع واشنطن إلى قطع علاقاتها مع تايوان، مطالبا بكين برفع الرسوم التي تقيد انتشار البضائع الأمريكية في السوق الصينية. كما اتهم الرئيس الأمريكي بكين بعدم التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أسعار صرف العملات.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

