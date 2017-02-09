الجيش عقد العزم.. الباب “راجعة” ومثلها تدمر

واصل الجيش السوري تقدمه بريف حلب الشرقي وسيطر على قرية الشماوية بشكل كامل، كما بسط سيطرته على بلدة دير قاق غرب طومان في الريف الحلبي.

وكان مصدر عسكري قد قال أن وحدة من الجيش السوري قضت على عدد من تنظيم داعش ودمرت لهم 4 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة في تل أيوب شرق الكلية الجوية بريف حلب الشرقي.

أما في ريف حمص :فقد دمر الجيش السوري دبابة وعربة مزودة برشاش ثقيل لتنظيم داعش في الجهة الشمالية الغربية لمعمل حيان وقضى على اعداد من عناصر التنظيم.

بينما تصدت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة لمحاولة تسلل عدد من تنظيم داعش من اتجاه منطقة البيارات باتجاه نقاطهم قرب مفرق قرية البويضة الشرقية ببادية تدمر

وفي دير الزور اصيب عدد من المدنيين في سقوط قذيفة اطلقها تنظيم داعش في شارع الوادي بحي الجورة، بالتزامن قام سلاح الجو بتنفيذ ضربات نوعية على تحصينات تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر ويقضي على عدد منهم.

وإلى الرقة حيث قتل 9 من “قوات سوريا الديمقراطية” إثر تصدي مسلحي تنظيم داعش لمحاولة تقدم لهم شرق قرية “بير سعيد” في ريف الرقة الشمالي.

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