هذا السؤال يعني أن علاقتك بالشريك انتهت..

كشف خبير العلاقات جيمس بريس إن هناك أمراً واحداً يمكن أن يؤكد للزوجين أن علاقتهما وصلت إلى طريق مسدود، ما يعني حتمية إنهاءها في تلك الحالة، بحسب موقع “دايلي ميل” البريطاني.

وأوضح بريس أنه إذا ظهر التساؤل لأحد الطرفين بشأن كيف سيكون شكل حياته مع شخص آخر غير شريكه، فهذه إشارة أكيدة لإنهاء العلاقة الحالية.

وبيّن على أن هذه العلامة التحذيرية “ضخمة” ويجب ألا يتهاون بها أحد لأنها تشير إلى وجود خطأ في العلاقة، وهذه العلامة قد تمنع وقوع مشكلات أكبر في المستقبل.

ولفت بريس إلى أن هذا غالباً يحدث عندما يفعل الشريكان نفس الأشياء، ويذهبان للأماكن ذاتها فيتسلل الروتين إلى الحياة ويبدأ البحث عن التغيير والإثارة في مكان آخر.

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