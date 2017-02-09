غرفة في فندق دمشقي.. وكر تزوير وثائق حكومية و أختام رسمية

تستمرت موضة تزوير الوثائق الرسمية في سورية و أصبحت ظاهرة تثير الريبه مع ارتفاع معدلات الحالات التي يتم ضبطها وهي غيض من فيض من الحالات التزوير المنتشرة وخاصة في شوارع العاصمة. فقد تحدثت مصادر عن القاء القبض عن عصابة تمتهن تزوير الوثائق الرسمية باستخدام اختام رسمية مزورة في منطقة المرجة بدمشق .

فقد وردت معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي حول قيام عدة أشخاص بامتهان تزوير وثائق رسمية وتسليم حوالات مالية بمبالغ كبيرة مرسلة من خارج القطر، مستخدمين غرفة في أحد الفنادق في المرجة في دمشق مركزاً لعملهم.

تمكن فرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد في إدارة الأمن الجنائي بعد التحري و التاكد من المعلومات الوارده من إلقاء القبض على المدعو ( م ، ف ) بالجرم المشهود أثناء تسليمه مبلغ مالي لشخص آخر، وبتحري الغرفة التي يتخذها مقراً لعمله عُثر فيها على خاتم مزور مع وثائق رسمية تعود لعدد من الأشخاص وموشحة بالخاتم المزور، كما عُثر ضمنها على مبلغ تسعة ملايين وستمائة ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بتزوير وثائق رسمية وتسليم حوالات مالية بالاشتراك مع المدعو ( م، ع )، وبعد نصب الكمين اللازم من قبل فرع مكافحة التزييف وتهريب النقد تم إلقاء القبض على شريكه المذكور، وعُثر بحوزته على مبالغ كان ينوي تسليمه كحوالة. تم إيداع المبالغ المالية المصادرة بمصرف سورية المركزي ، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم .

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