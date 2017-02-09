إقفال مركز الشؤون في بلدية الناقورة والسبب.. ؟!

أعلنت بلدية الناقورة بإسم مجلسها البلدي وإسم أهاليها، “إقفال مركز الشؤون والتنمية التابع لوزراة الشؤون الاجتماعية، ردا على عدم توظيف أي موظف من أبناء البلدة، وإرسال موظفين من خارج الملاك وعددهم ثمانية”.

وأوضحت البلدية في بيان لها “أنه يوجد في بلدتنا من أصحاب الكفاءات إن في مجال الإدارة أو التمريض لمتابعة الأمور الاجتماعية المختصة بالأمومة والطفولة والتوعية والإرشاد وإجراء الدورات التأهيلية والتعليمية، لذلك نعلن في قرارنا إغلاق المركز لحين يتم إنصافنا وإنصاف أهل بلدتنا، لإعطائنا حقنا وحصتنا في التوظيف، لا تقل عن الخمسين في المئة من عدد الموظفين.

علما تحركنا، جاء بعد إجراء الاتصالات وتوجيه رسالة للوزير المختص.



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