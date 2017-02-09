بالصور.. بشرّي تودّع والدة جعجع

بدأت مراسم دفن جثمان والدة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع السيدة ماري جعجع في كاتدرائية مار سابا في بشرّي.

هذا، وكان موكب الجثمان انطلق صباحاً من مستشفى “سيدة لبنان” في جونية.

وسبق أن أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل شهد زحمة سير خانقة، حيث احتشد أنصار منسق الأمانة العامة لقوى 14 فارس سعيد ومناصرو حزب “القوات اللبنانية” لملاقاة جثمانها.

كما أفادت بأنّ حشداً من أهالي الكورة تجمعوا في بلدة كفرحزير لاستقبال الجثمان بمشاركة النائب الدكتور فادي كرم، إضافة إلى مسؤولي المناطق في “القوات”، رئيس بلدية كفرحزير فوزي المعلوف والأعضاء ومناصري “القوات” في الكورة.







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