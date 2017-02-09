الجيش التركي يطرد أهالي تل أبيض السورية من منازلهم

أكدت مصادر ميدانية أن الجيش التركي أنذر عددا من المدنيين بضرورة اخلاء منازلهم وذلك خلال مواصلته لأعمال بناء “الجدار العازل بين الحدود” بالقرب من مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

وبحسب المصادر، فإن عناصر من الجيش التركي أبلغوا سكان قرية “سليب قران” الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي غربي مدينة تل أبيض، علما إن الجرافات التركية عملت على تحضير العمليات الأولية للبناء في المنطقة بعد أن توغلت في عمق الأراضي السورية بمسافة 100 متر وعلى امتداد أكثر من 6 كم في المنطقة.

وأمهل الجيش التركي سكان منازل قرية “سليب قران” 24 ساعة لمغادرتها قبل أن يبدأ بعملية تسويتها بالأرض لإقامة جزء من الجدار فوق أراضي القرية، علما إن آليات عسكرية ثقيلة إضافة لعدد كبير من مقاتلي الجيش التركي انتشروا في محيط القرية لحماية آليات البناء.

يشار إلى أن عمليات البناء التي ينفذه الجيش التركي في ريف الرقة الشمالي تتزامن مع عمليات مماثلة في القرى الشمالية التابعة لمدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إذ تؤكد مصاردنا إن النظام التركي اقتلع ما يقارب 10 آلاف شجرة مثمرة إلى الآن، وتوغل لمسافات تصل لـ 500 في بعض المناطق بهدف عزل الأراضي السوري التي يمكن أن يستخدمها المقاتلون الكرد للتنقل بين سورية وتركيا.

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