يد جيجي حديد “الطويلة” تثير ضجة

أثارت صورة غلاف عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل جيجي حديد على غلاف مجلة “فوغ” غرابة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل أنّ يد حديد التي ظهرت برفقة كيندال جينير وآشلي غراهام وأدوا أبوا وليو وين وفيتوريا سيريتي وإيمان حمام بدت طويلة جداً، ما دفع بروّاد مواقع التواصل إلى اتهام المجلة باستخدام تقنية “الفوتوشب” في مسعى منها لجعل غراهام أنحف.

هذا ولفت البعض إلى أنّ غراهام وضعت يدها على فخذها وارتدت سروالاً قصيراً أسوداً، متهمين “فوغ” بمحاولة جعلها تبدو نحيفة، على الرغم من أنّها فخورة بجسدها.

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