مصدر ميداني: إصابة 11 شخصاً بجروح بينهم 3 أطفال إثر استهداف قرية الحمام في ريف حلب الجنوبي الشرقي من قبل الميليشيات المسلحة بصاروخ غراد

9 فبراير, 2017 - 2:54 مساءً
9 فبراير, 2017
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