اغتيال قيادي كبير من حزب الله بالبصرة

أعلن مصدر أمني عراقي، الخميس 9 فبراير/شباط، بأن أمين عام حزب الله العراقي المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي، قُتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وأكد الرائد جمعة الحمراني، في تصريح صحفي، الخميس 9 فبراير/شباط، أن “باسم الموسوي، الأمين العام لفصيل حزب الله (العراقي) المنضوي تحت الحشد الشعبي قُتل في ساعة متأخرة من ليلة أمس بإطلاق نار من قِبل مجهولين استهدفوا سيارته الخاصة بمنطقة الحيانية وسط محافظة البصرة”.

وأضاف الحمراني أن “إطلاق النار أصاب أيضاً مرافقاً للموسوي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة” مؤكداً أن “المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم”.

وكان الموسوي أعلن، العام الماضي، تشكيل مجلس فصائل المقاومة في البصرة للتصدي لتنظيم “داعش”.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.

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