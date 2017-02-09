الجيش السوري يدمّر تجمعات “داعش” في ريفي حلب وحمص ودير الزور

تمكنت وحدة من وحدات الجيش والقوات السوري من تدمير تجمعات وآليات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية تل أيوب بريف حلب الشرقي، وتدمير مواقع وآليات لها في دير الزور وريف حمص

مصدر ميداني للحدث نيوز أفاد بأن وحدة من الجيش نفذت اليوم عمليات نوعية على مواقع انتشار إرهابيين من تنظيم “داعش” وتحرك لآلياتهم في قرية تل أيوب شرق الكلية الجوية بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير 4 سيارات مزودة برشاشات ثقيلة”.

هذ وقد كانت وحدات من حماية مطار كويرس أول أمس قد تمكنت من السيطرة على تلة الحوارة وسط بحيرة الجبول بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي فيها لتصبح بذلك البحيرة بكاملها تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري.

وفي حمص دمرت وحدة من الجيش السوري دبابة و عربة مزودة برشاش ثقيل لتنظيم داعش في الجهة الشمالية الغربية لمعمل حيان و تقضي على اعداد من عناصر التنظيم . كما تمكنت وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بالتصدي لمحاولة تسلل عدد من تنظيم داعش من اتجاه منطقة البيارات باتجاه نقاطهم قرب مفرق قرية البويضة الشرقية ببادية تدمر

كما نفذت وحدة من الجيش السوري بتغطية من الطيران الحربي عمليات نوعية على تجمعات ومحاور تحرك تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور الجنوبي.

حيث أفاد مصدر ميداني للحدث نيوز أن وحدة من الجيش بإسناد من سلاح الجو نفذت عمليات مكثفة على تحصينات لإرهابيي تنظيم داعش وخطوط إمداده في منطقة المقابر جنوب المدينة.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد الحربي”.

هذا وقد كانت وحدات الجيش أمس تقد أحرزت تقدما فى منطقة المقابر ودمرت تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابى قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المطار وفي منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء على المحور الجنوبى لمدينة دير الزور.

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