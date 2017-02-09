السجن شهرين لامرأة والسبب…

تلقت امرأة إنجليزية تدعى كلير بودين، عقابًا شديدًا بسبب طرق أبواب جيرانها، حيث حكم القاضي في محكمة مقاطعة تليفورد على “كلير” بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن كسرت أمرًا بمنعها من طرق أبواب جيرانها.

وكانت المحكمة أمرت كلير بالتوقف عن طرق أبواب ورن الأجراس باستمرار بالقرب من منزلها في شيفنال، شروبشاير، بحسب موقع “مترو” البريطاني.

وأقر القاضي أنها خرقت النظام بعد تحليل الأدلة في جلسة الاستماع بالمحكمة، وقرر إصدار الحكم بحبسها شهرين مع إيقاف التنفيذ.