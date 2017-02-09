لافروف وأوغلو يبحثان إطلاق مفاوضات سورية “مثمرة”

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو في مكالمة هاتفية، سير تنفيذ اتفاقات الهدنة في سوريا والمساهمة في إطلاق مفاوضات سلام مثمرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن الوزيرين خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الخميس 8 فبراير/شباط، تناولا المساهمة في “إطلاق عملية مفاوضات مثمرة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في منصتي أستانا وجنيف”.

كما بحث الوزيران مسائل تعزيز التعاون الروسي التركي بين البلدين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة في 20 فبراير/شباط الجاري.

من جانب آخر، تحدثت وسائل إعلام عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا، علما بأن اللقاء الأول في العاصمة الكازاخستانية بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، توصل إلى اتفاق حول تثبيت نظام وقف إطلاق النار.

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