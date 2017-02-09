نتنياهو يطالب بتوبيخ السفير البلجيكي لدى “إسرائيل”

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الخارجية 9 فبراير/شباط، بتوبيخ سفير بلجيكا بتل أبيب بسبب لقاء عقده رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل خلال زيارته “إسرائيل” مؤخراً.

وعقد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لقاءات، الأربعاء، مع ممثلي منظمة حقوق الانسان (بيتسيلم) ومنظمة كسر الصمت الاسرائيليتين.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية قلقة من”خطورة” هذا اللقاء.

جدير بالذكر أن ميتشيل، قام يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين بزيارة إلى إسرائيل، حيث التقى الرئيس رؤوبين ريفلين ورئيس الوزراء نتنياهو، في زيارة انتهت أمس بعد أن شملت رام الله وأريحا بالضفة الغربية.

من جهتها قالت الخارجية الإسرائيلية، إنها استدعت السفير البلجيكي لدى تل أبيب أوليفير بيله، “من أجل التوبيخ”، وذلك على خلفية اجتماع رئيس وزراء بلاده مع ممثلي منظمات إسرائيلية مناهضة للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك على لسان إيمانويل نخشون، المتحدث باسم الوزارة في تصريح رسمي، الخميس، قال فيه إن “السفير البلجيكي اجتمع مع مديرة عام دائرة أوروبا بالوزارة روديكا راديان من أجل التوبيخ”.

وأضاف أن السفير البلجيكي “سجل ملاحظات وسيقوم بنقلها إلى بروكسل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

