غسان القلاع : أزيلوا اللبس ..وأوقفوا التهريب

دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى إزالة “اللبس” وتعزيز ثقافة الحوار بين مختلف فئات المجتمع في تناول بعض القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني والمواطنين التي يتناولها الاعلام الاقتصادي المحلي .

حيث جاء ذلك خلال ندوة “دور الإعلام في تطوير العمل الاقتصادي” التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ودعت إليها عدد من ممثلي وسائل الاعلام السورية

ولفت القلاع إلى وجود العديد من القضايا التي لا نجد لها صدى كبيرا في الإعلام كالتهريب والتي تعد من الأسباب الكبرى لمشاكلنا الاقتصادية

داعيا إلى معالجة هذه القضية وأسبابها وتسهيل انسياب السلع في الأسواق بالطرق النظامية وتأمين احتياجات المواطنين وموارد للخزينة العامة للدولة.

مبينا أن البضائع القادمة من ميناء مرسين التركي تدخل تهريباً من المحافظات الشمالية إلى كل مناطق سورية عبر محافظة حماة .

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