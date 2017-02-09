معارضون سوريون يشكلون “ائتلاف” جديد في لبنان

أعلن رئيس مايسمى “تيار بناء الدولة السوري” المعارض لؤي حسين أن مؤتمرا توافقيا بمشاركة ممثلين عن المعارضة السورية بدأ أعماله في بيروت، الخميس 9 فبراير/شباط.

حيث أشار حسين إلى أن الحديث يدور عن أول منتدى تجريه المعارضة السورية في العاصمة اللبنانية، وتشارك فيه، إلى جانب “تيار بناء الدولة”، أحزاب تدعو إلى دولة سورية علمانية وديمقراطية غير طائفية، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني واتحادات وحركات اجتماعية، كما يحضره موفدون عن محافظات سورية.

وذكر رئيس تيار بناء الدولة أن هناك توجها نحو تشكيل ائتلاف علماني جديد والذي يأتي بدافع من نتائج اللقاء في أستانا، حيث اجتمع معارضون سوريون في 23-24 من الشهر الماضي، إضافة إلى تغير الوضع الميداني في حلب وفي ريف دمشق.

وصرح لؤي حسين أن التيار الذي يتزعمه يرى أن اللقاء في أستانا لعب دورا حاسما في تغيير مسار الأزمة السورية وأوقف الحرب في البلاد، ما طرح أمام المعارضة السورية مهمة جمع الجهود لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمجتمع وتحديد الأفق الجديدة للعملية السياسية في سوريا.

يذكر أن حسين شارك في لقاء المعارضين السوريين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والذي جرى في موسكو في 27 من يناير/كانون الثاني الماضي.

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