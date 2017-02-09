لماذا طلب ترامب من العبادي أن يتصل به ؟

أعلن مصدر عراقي االيوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إجراء مكالمة هاتفية معه مساء الخميس.

وأوضح المصدر أن “العبادي وترامب سيبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة”، دون إعطاء مزيد من المعلومات.

وأجرى العبادي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مكالمة هاتفية مع ترامب هنأه فيها بالفوز برئاسة الولايات المتحدة وعبر عن رغبة العراق بتوسيع آفاق العلاقة بين بغداد وواشنطن،

فيما وجه ترامب حينها دعوة للعبادي لزيارة الولايات المتحدة، ووعد بتقديم “دعم قوي وراسخ” للعراق.

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد نفت الأحد 5 فبراير/شباط أنباء حول رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.

وأكدت السفارة في بيان لها أن الأنباء التي ترددت بشأن هذا الموضوع عارية عن الصحة، وأكدت أن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إبلاغ السفير الأمريكي، دوغلاس سليمان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم استقباله، هي أخبار غير صحيحة”.

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