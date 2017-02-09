“داعش”والميليشيات المسلحة يستهدفون المدنيين في حلب وريفها

أصيب 11 شخصا بجروح بينهم 3 أطفال جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بقذيفة صاروخية على قرية الحمام بريف حلب الجنوبي الشرقي.

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت بأن “مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” أطلقت صاروخ غراد على قرية الحمام بريف حلب الجنوبي الشرقي أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح بينهم 3 أطفال”.

هذا وقد استشهد شخصان وأصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة أمس جراء اعتداء الميليشيات المسلحة بقذائف صاروخية على حي الحمدانية بمدينة حلب.

وفي سياق متصل أفاد مصدر ميداني للحدث نيوز عن إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء ميليشيات “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب.

هذا وقد أوضح المصدر أن بلدة الفوعة تعرضت ظهر اليوم لاعتداء إرهابي بعدد من قذائف الهاون أطلقها إرهابيون يتحصنون في قرية الصواغية المجاورة للبلدة ما أسفر عن إصابة رجل 70 عاماً وفتاة 18عاماً ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.

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