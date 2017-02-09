الكرملين:بوتين يعزي #اردوغان ويؤكد الاتفاق على تعزيز التنسيق العسكري في العمليات ضد “داعش”

9 فبراير, 2017 - 4:40 مساءً
9 فبراير, 2017
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