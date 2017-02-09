الكشف عن ملابسات انفجار المفاعل النووي في فرنسا

أعلنت شركة “Électricité de France” عن تعليق عمل أحد مفاعلي محطة فلامانفيل النووية شمالي فرنسا بعد وقوع انفجار.

وبيّنت الشركة في توضيح للحادث، الذي بقي غامضا لساعات بعد وقوع الانفجار صباح الخميس 9 فبراير/شباط،

أن الحادث وقع في “منطقة غير نووية”، وأنه تمت السيطرة على الحريق،

فيما تحدثت مصادر محلية عن إصابة 5 أشخاص باختناق جراء الحريق.

وكما ذكرت الشركة فإن قدرة المفاعل الذي تم تعليق عمله تبلغ 1.3 ميغاواط.

بدوره، قال متحدث باسم السلطات المحلية في دائرة مانش، حيث تقع المحطة، إن الانفجار وقع في مكان بناء المفاعل الثالث للمحطة بسبب عطل فني، مؤكدا أن إيقاف عمل المفاعل رقم 1 في المحطة جاء في إطار إجراءات احترازية

وتنفي السلطات المحلية وجود خطر تلوث نووي بسبب الانفجار. حيق قال متحدث باسم الإدارة المحلية: “يمكننا أن نقول إن الحادث ليس خطيرا جدا، ولا وجود لخطر تلوث نووي على الإطلاق، لكن تم إيقاف أحد المفاعلين يوم الخميس، في إطار الإجراءات الاحترازية”.

يذكر أن المحطة تقع على ساحل خليج المَانش. ولقد تم تشغيل المفاعلين الاثنين الذي تبلغ قدرة كل منهما 1.3 ميغواط، في العامين 1986 و1987. وتبني شركة “Électricité de France” حاليا المفاعل الثالث الذي من المقرر تدشينه في العام 2018.

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