الجيش التركي: غارات روسية قتلت عن طريق الخطأ 3 جنود أتراك وجرحت 11 آخرين شمالي سوريا

9 فبراير, 2017 - 5:15 مساءً
9 فبراير, 2017
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