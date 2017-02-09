تركيا تعترف بقتلى جنودها في الباب

مقتل 5 جنود أتراك وأصابة 10 آخرون بجروح في اشتباكات مع تنظيم “داعش” بشمال سوريا.

هذا وقد ذكرت وكالة دوغان التركية أن الاشتباكات وقعت خلال عمليات لانتزاع السيطرة على بلدة الباب السورية (على بعد 30 كلم جنوبي الحدود التركية) من قبضة التنظيم الإرهابي.

وذكرت دوغان أن سقوط القتلى والجرحى في اشتباكات يوم الخميس جاء بعد مقتل 5 جنود في المنطقة ذاتها يوم الأربعاء.

وكانت مدينة الباب هدفا رئيسا لهجوم القوات التركية المشاركة في ما يسمى عملية “درع الفرات” بشمال سوريا آب الماضي لإبعاد “داعش” عن الحدود التركية .

يذكر أن قوات الجيش االسوري يتابع تقدمه في جنوب الباب بعد إعلان سبطرته على عدة قرى وبلدات

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

