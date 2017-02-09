ظريف: ننداي بالعيش المشترك لكل من يقبل الاحترام المتبادل

وشارك محمد جواد ظريف بحسب وكالة “ارنا” في المراسم التي اقيمت عصر اليوم الخميس في طهران بحضور اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي طهران بمناسبة الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واضاف: يصادف الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية علي نظام السلطة والهيمنة والتبعية علي يد الشعب الذي يعد الداعم الاكبر للحكومة وجميع المؤسسات الحكومية.

واوضح ظريف ان الشعب استطاع بثورته وقيادته الحكيمة ان يقاوم الضغوط الاجنبية ويدافع عن ثورته ويحقق بذلك الامن والتطور والسلام والتنمية للبلاد.

واكد ان التواجد الدائم للشعب في الساحة وتمسكه بمبادئ ثورته اثبتا للجميع انه لايمكن لاي احد ان يهدد في يوم ما، ايران والايرانيين.