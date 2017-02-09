ايرلندا ستعترف ب فلسطين والعدو الاسرائيلي يستنجد ب ترامب

اعلنت إذاعة العدو الإسرائيلي اليوم إن إيرلندا تستعد للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، حسب ما أكد السفير “الإسرائيلي “في دبلن زئيف بوكير.

ووفقا لإذاعة العدو، فقد حذر السفير ا”لإسرائيلي” في برقية عاجلة وجهها إلى وزارة الخارجية، حكومة نتانياهو بالتحرك سريعا لمنع الاعتراف الجديد بالدولة الفلسطينية.

ودعا السفير زئيف بوكير، نتانياهو إلى التعجيل بطلب تدخل إلى الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترامب، لثني الحكومة الإيرلندية عن نيتها، والضغط عليها لتجميد القرار.

كما طالب زئيف بوكير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتصال بنظيره الإيرلندي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

