ميليشيات”الحر”تشكل “تحالفا جديدا في جنوب سوريا

أعلنت ثمانية من فصائل الميليشيات المسلحة التابعة لميليشيا “الجيش الحر” العاملة في محافظتي درعا والقنيطرة، انضواءها في ما أسمته تحالف “قوى الجنوب”، تحت مظلة “الجبهة الجنوبية”.

هذا وقد تنقلت تنسقيات تابعة لتلك الميليشيات بيانا صادر عن تلك الفصائل أوضح الفصائل المنضوية في التحالف الجديد وهي: “فرقة الحسم، فرقة 18 ذار، لواء الكرامة، فرقة أحرار نوى، ألوية العمري، فرقة صلاح الدين، فرقة الحق، الفرقة 46 مشاة”.

وأوضح الموقعون على البيان أن هذه الخطوة ستكون المرحلة الأولى على طريق الاندماج الكامل في تشكيل واحد بحسب ما ذكرت التنسقيات التي أوضحت أن الفصائل الموقعة بالأصل تنضوي ضمن تحالف “الجبهة الجنوبية” لـ ميليشيات “الحر”، المدعومة من قبل غرفة تنسيق الدعم المنبثقة عن دول مايسمى “أصدقاء سوريا”

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