بوتين وإردوغان يتفقان على…

قال الكرملين في بيان صادر “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان اتفقا أثناء اتصال هاتفي يوم الخميس على زيادة التنسيق العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

ولم يذكر البيان تفاصيل. لكنه قال إن بوتين عبر عن تعازيه في مقتل بضعة جنود أتراك قرب مدينة الباب التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في شمال سوريا.

وقال الكرملين إن بوتين وإردوغان اتفقا أيضا على العمل بنشاط من أجل دعم محادثات السلام بشأن سوريا في أستانة وجنيف وناقشا الاستعدادات لاجتماع بين البلدين في روسيا في مارس آذار.

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