روحاني: التنمية العسكرية، للدفاع عن البلاد

قال الرئيس حسن روحاني ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت أنها لم ولن تريد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخري وأن التنمية العسكرية هي مجرد للدفاع عن البلاد.

وأضاف رئيس الجمهورية في مراسم خاصة أقيمت بمناسبة الذكري السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في إيران بمشاركة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدي طهران إن الجمهورية لم ولن تعتد على أي بلد وأن سلاحنا هو للدفاع عن البلاد ولا يمكن أن نسمح في مثل هذه الظروف أن يقوم البعض بتسميم الأجواء الإقليمية والعالمية من خلال ما يثيروه من أوهام وتهيؤات.

وأوضح رئيس الجمهورية “نحن نعتقد أن الشعوب لا بد أن تتواصل مع بعضها البعض وعلينا أن نقوم بتسهيل هذا التواصل ومن واجب جميع الحكومات أن تقوم بالتقريب فيما بين الشعوب للاستفادة من المصالح المشتركة.

وشارك في هذه المراسم نحو 180 سفيراً ودبلوماسياً مقيماً في طهران.

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