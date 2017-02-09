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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة
9 فبراير, 2017
- 5:55 مساءً
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9 فبراير, 2017
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