رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: قرار حظر اللاجئين والهجرة الذي أصدره ترامب خاطىء والمملكة المتحدة لن تتبنى هذه السياسة

9 فبراير, 2017 - 5:55 مساءً
9 فبراير, 2017
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