الكرملين: #بوتن أبلغ #أردوغان أن مقتل الجنود الأتراك بالغارة الروسية عن طريق الخطأ نتيجة لقلة التنسيق

9 فبراير, 2017 - 5:58 مساءً
9 فبراير, 2017
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