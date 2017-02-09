إصابة 5 إسرائيليين بإطلاق نار وطعن في “بتاح تكفا” شرقي تل أبيب

أصيب 5 “إسرائيليين” في عمليتي إطلاق نار وطعن في “بتاح تكفا” شرقي تل أبيب.

وتحدّثت مصادر إسرائيلية بأن 5 “اسرائيليين” أصيبوا بجروح مختلفة ما بين إطلاق نار وطعن عند مدخل أحد الأسواق في مدينة “بتاح تكفا”.

وقالت المصادر إن اثنين أصيبا في إطلاق نار في شارع “هبرون هيرش” وصفت حالتهما ما بين الخفيفة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أن عملية طعن أخرى اسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص وقعت في شارع “بركوفيتش”.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا من سكان الضفة الغربية للاشتباه بعلاقته بالعملية.

ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية، تأكيدها أن العملية وقعت على خلفية “قومية” وأن منفذ العملية فلسطيني وقد تم اعتقاله.

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