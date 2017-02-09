من جديد..منتجات “اسرائيلية” في الأسواق اللبنانية

بعد قرابة الشهر على حادثة أكياس الـ “coffee mate” بيت لحم التي غزت الأسواق اللبنانية، عادت المنتجات المشبوهة الى اجتياح السوق مجدداً،

وهذه المرّة منتوج “نستله” المستورد من تايلند لصالح شركة “اسرائيلية” في بيت لحم يصل الى بعلبك، حيث فوجئت مواطنة اشترت هذا المنتوج من سوير ماركت وقد عمد مروجوه على تغطية المصدر بـ “تلزيقة ” سوداء.

وكانت اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي منذ حوالي الشهر تقريباً بصور وفيديو لخبر مفاده: “أكياس “coffee mate” مزيفة مكان التصنيع تغزو الأسواق اللبنانية خاصة منطقة الضاحية الجنوبية مصدرها بيت لحم”.

وما يُثير الدهشة أكثر هو وضع ملصقة فوقها كتب عليها (صنع في تايلاند)، الأمر الذي يدعو للريبة والشك حول أسباب إخفاء المكان الحقيقي لصناعة المنتج، وطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من تزويد السوق اللبناني بهذه المواد المجهولة المحتوى،

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