القطان: خطر الشبكات الارهابية لايقتصر على طائفة أو مذهب

توجّه رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان بالتهنئة للأجهزة الأمنية والعسكرية سيّما جهاز الأمن العام اللبناني الذي يقوم بأعمال مضنية في كشف الشبكات الارهابية الاجرامية التي تستهدف أمن وأمان واستقرار لبنان واللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والطائفية.

أضاف الشيخ القطان في تصريح اعلامي له بعد اجتماع الهيئة التنفيذية للجمعية “إنّ خطر هؤلاء التكفيريين المجرمين هو ليس على طائفة أو مذهب في لبنان وانما خطرهم هو على كل لبنان واللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المذهبية والطائفية والحزبية والسياسية”.

وبالنسبة لقانون الإنتخابات طالب الشيخ القطان أن يكون على أساس النسبية وبذلك يكون القانون الأمثل الذي يناسب كافة اللبنانيين، لأن الشعب اللبناني يتطلع الى تمثيل سياسي وازن ولا يكون ذلك إلا على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، وبذلك يكون التمثيل العادل لكل السياسيين ولكل القيادات والأحزاب السياسية.

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