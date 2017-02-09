رصد: مقتل العقيد المنشق في “الجيش الحر” المدعو “واصل الحسين” إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش “في بلدة “الراعي” بريف حلب الشمالي الشرقي.

9 فبراير, 2017 - 7:13 مساءً
9 فبراير, 2017
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