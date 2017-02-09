ماذا يدور على جبهة دير الزور؟

مازالت المعارك مستمرة على خطوط تماس الجيش السوري مع تنظيم “داعش”الارهابي في محيط مدينة دير الزور

حيث استهدفت وحدات الجيش السوري عدة مواقع ودشم لإرهابيي ” داعش ” في اطراف منطقة المقابر والمنطقة الفاصلة بين المطار والمقابر جنوبي مدينة دير الزور، عبر سلاحي الجو والمدفعية وتمكنت من تدمير مربض مدفعية ومقتل 7 إرهابيين من جماعة داعش على اطراف المدينة.

مصادر ميدانية للحدث نيوز أفادت أن الطائرات الحربية الروسية والسورية شنت عدة غارات على مواقع مسلحي داعش في جبال الثردة وتلة الـ 17 و”المقابر” و”المعامل” جنوب مدينة دير الزور مما اسفر عن تدمير دبابة ومدفع ميدان ورشاش ثقيل من عيار 23ملم إضافة الى وقوع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

هذا وقد كانت وحدات الجيش في وقت سابق قد حققت تقدما فى منطقة المقابر ودمرت تجمعات وآليات لتنظيم داعش الإرهابى قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المطار وفي منطقة المعامل والمكبات وسرية جنيد وشركه الكهرباء على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

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