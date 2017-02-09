ميلانيا ترامب شكراً “للجراحين”

كشفت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” أسرار جمال سيدة أمريكا الأولى، ورأت في ذلك دورا للجراحين وخبراء التجميل، على الرغم من تأكيد ميلانيا ترامب اتباعها نمط حياة صحيا.

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في شهر أبريل /نيسان الماضي، بلغت زوجة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من العمر 47 عاما. غير أن عارضات الأزياء يبقين كذلك، ولا يصبحن سابقات – وميلانيا كما في السابق تحافظ على مقاسات مثالية! فطولها يبلغ 181 سم ومواصفات الصدر والخصر والوركين لديها 92 – 65 – 85، ووزنها يقارب 64 كيلوغراما. وميلانيا ترامب لا تمل من تكرار أنها تتبع نمط حياة صحيا: تتناول الطعام بانتظام، وتلعب التنس وتمارس اليوغا، وتعتني ببشرة وجهها وجسدها، وتقول إنها تريد أن تستقبل الشيخوخة بصورة لائقة – من دون حقن وعمليات تجميل.

بيد أن إيقاف الزمن ليس بيد حتى زوجة ترامب، وهذا ما يؤكده الفطاحل من الأطباء.

ونحن بمساعدة خبراء البرنامج التلفزيوني “لعشر سنوات أصغر” (القناة الروسية الأولى)، رصدنا كيف تغيَّر مظهر عارضة الأزياء، ومصممو الساعات والجواهر الخاصة بميلانيا ترامب. وقد شرح لنا البروفيسوران، مؤسسا عيادة الجراحة التجميلية “فراو كلينيك” سيرغي بلوخين وإيغور فولف، كيف تحافظ ميلانيا على جمالها.

سيرغي بلوخين: يؤكد بعضٌ أن نظرة سيدة الولايات المتحدة الأولى الشهيرة بعينين نصف مغمضتين، ناجمة عن عملية جراحية تجميلية. بيد أن هذه فكرة خاطئة. فلدى ميلانيا ترامب أجفان ليمفاوية البنية (أي أنها منخفضة ومتهدلة)، لذا ينجم عن ذلك “نصف الإغماضة المميزة”. وإضافة الى ذلك، فهي لدى ظهورها أمام المصورين تضيق قليلا عينيها، كما أنها تفضل استخدام الماكياج، الذي يشد أطراف العينين ويجعلهما أضيق أكثر.

إيغور فولف: لقد تم إجراء الحد الأدنى من التصحيح لأنف ميلانيا، وأصبح جسر الأنف أكثر تساويا، ونهايته أصبحت ضيقة. كما لا تظهر أي ندوب مرئية من رأب الأنف، وهذا يعني أن العملية أجريت بالأسلوب المغلق عبر القنوات الأنفية من دون عمليات شق كلاسيكية من الخارج. وعادة يمكن تقييم نتيجة عمليات تجميل الأنف بعد 3 – 6 أشهر.

وعلى العموم، في عمرها، تبدو ميلانيا رائعة. لكنها، وحتى بوجود وراثة بديعة، فهي من دون تدخل خبراء وجراحي التجميل، لا يمكن أن تبدو هكذا، ويستحيل أن تحافظ على مثل هذا الجمال.

فميلانيا تعتني جيدا ببشرتها بواسطة دورات تجميلية خاصة وليزرية لتجديد خلايا الجلد، وكل ذلك يعطي نتائج رائعة.

ومظهر ميلانيا هو نتيجة عمل المختصين الصحيح، الذي يظهر جمالها الطبيعي.

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