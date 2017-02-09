بالفيديو..انشقاق ضابط سعودي بسبب مجازر السعودية في اليمن

أعلن أحد عناصر الجيش السعوديّ ، انشقاقه عن الجيش السعوديّ عبر مقطع فيديو مؤكدا أنه انشق بسبب الحرب التي تشنها بلاده في اليمن والجرائم التي ترتكب ضد اليمنيين موثقا .

وذكر العريف «عبد الواحد عبد المحسن» المقيم في الرياض خلال هذا الفيديو أنّه كان يخدم في القوات المسلحة السعوديّة وهو السكرتير الخاص للواء الطيار الركن «علي سعد آل مرعي».

وصف عبد الواحد عبد المحسن القادة السعوديّين “بالقمعيّين والذين يريدون الإسلام لاستمرار حكومتهم”.

وأشار عبد الواحد إلى” استغلال حكام السعوديّة المستبدين للإسلام من أجل البقاء في السلطة”، مؤكدا أنّه سينشر حين وصوله لألمانيا أدلة وقضايا أكثر” عن جرائم آل سعود في اليمن؛ الجرائم التي تصل إلى حد جرائم الحرب بحق الإنسانيّة”.

يذكر أن السعوديّة تشن منذ 26 آذار/مارس 2015 حرباً شاملة خلفت آلاف الضحايا من المدنيين ولاسيما الأطفال والنساء وألحقت بالبلاد أضراراً فادحة ببنيتها التحتيّة في هذه الحرب الشاملة .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

