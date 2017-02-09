اقتراح سلام فياض مبعوثاً دولياً إلى ليبيا

أفاد موقع “أفريغايت نيوز”، بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يفكر في تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق، مبعوثا أمميا إلى ليبيا، خلفا للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر.

وأكد الموقع أن الأمين العام للأمم المتحدة أطلع مجلس الأمن في رسالة تسربت إلى الإعلام، الأربعاء 8 فبراير/شباط، رغبته في تعيين رئيس الحكومة الفلسطينية السابق سلام فياض مبعوثا خاصا إلى ليبيا.

وأشاد غوتيريس في الرسالة بالدور الذي قام به كوبلر كمبعوث أممي في ليبيا منذ تعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

إلى ذلك، إشارت مصادر إلى أنه من المتوقع أن تتم مناقشة الأمر رسميا في مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التعيين المقترح بعد ساعات من إلقاء كوبلر كلمة أمام مجلس الأمن، قال فيها إن المباحثات بشأن “تعديلات محتملة” للاتفاق السياسي في ليبيا أحرزت تقدما في الشهرين الماضيين.

وتابع “إني مقتنع بأننا سنجد إطارا في الأسابيع المقبلة تحل هذه المسائل من خلاله، وسنصدر توصيات لعرضها على المؤسسات المعنية للموافقة عليها”.

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