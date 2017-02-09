8 ملايين دولار قيمة صادرات الخضار والفواكه السورية الى بيلاروسيا

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة مع سفير جمهورية بيلاروسيا بدمشق أليكساندر بونوماريف سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية في ضوء ما تمّ الاتفاق عليه في بروتوكول اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشترك.

وتركز الحديث بشكل خاص على تفعيل مجموعات المشكلة في المجالات التجارية والصناعية والمالية، إضافة إلى الاتفاق على الآليات المناسبة لتمويل عقود توريد السلع والتجهيزات البيلاروسية إلى سورية.

وأشار السفير إلى ارتفاع الصادرات السورية من الخضار والفواكه إلى بيلاروسيا خلال الأشهر الثلاث الأخير مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 8 ملايين دولار خلال فترة 3 أشهر فقط.

وأكد ميالة أهمية تذليل جميع القيود والعوائق التي تحول دون تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، في ظل وجود الإمكانيات والفرص المتاحة لذلك، حيث تستورد بيلاروسيا الخضار والفواكه التي تنتجها سورية، وفي ذات الوقت تحتاج سورية إلى العديد من المنتجات البيلاروسية كالمعدات الثقيلة والأسمدة وبعض أنواع المنتجات الحيوانية.

وانطلاقاً من حرص الجمهورية العربية السورية على حضور الدول الصديقة ومن بينها جمهورية بيلاروسيا في جميع الفعاليات ذات الصفة الدولية التي تقام في سورية، وجّه الوزير الدعوة لجمهورية بيلاروسيا للمشاركة في الدورة رقم 59 لمعرض دمشق الدولي والذي سيعاد تنظيمه بعد توقف دام 5 سنوات بسبب الحرب الهمجية التي تشن على سورية وشعبها.. وفي هذا الإطار وعد السفير بأنّ بيلاروسيا ستكون من أوائل الدول التي ستشارك في المعرض.

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