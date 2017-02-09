خطة لمنع الإرهاب في برج ايفيل

وقال مصدر بمكتب رئيس بلدية باريس، اليوم الخميس 9 فبراير/ شباط، إن حائطاً زجاجياً سيقام حول قاعدة برج إيفل أحد أكثر المعالم شهرة في العالم بموجب خطة لحماية إضافية من الهجمات الإرهابية، بحسب وكالة “رويترز”.يبلغ ارتفاع البرج 324 مترا ويزوره حوالي سبعة ملايين زائر سنوياً، ويوجد حوله بالفعل سياج معدني وقائي حول قاعدته، والذي كان قد أقيم بصفة مؤقتة لمسابقة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016.

وشهدت فرنسا هجمات إرهابية عديدة، من بينها تفجيرات وهجمات بأسلحة نارية في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2015، قتل فيها 130 شخصا.وقال المصدر إن ألواحا زجاجية بارتفاع مترين ونصف المتر ستقام حول قاعدة البرج كأجراء للوقاية من هجوم إرهابي، وسيحال المشروع إلى لجنة خاصة ثم إلى وزارة البيئة.

وقال جان فرانسوا وهو مسؤول بالمدينة في بيان رسمي: “لدينا ثلاثة أهداف: تحسين المنظر وجعل الدخول أيسر وتعزيز حماية الزائرين والعاملين.”

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن تكلفة المشروع ستبلغ حوالي 20 مليون يورو أي ما يعادل 21.36 مليون دولار أمريكي.