مدير الـ”CIA” يصل أنقرة

وصل مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ “CIA” في وقت مبكر من يوم الخميس 9 فبراير/ شباط إلى مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة.

وكان في استقباله عدد من موظفي السفارة الأمريكية بأنقرة ومسؤولون أتراك.

وكانت المحطة الأولى لبومبيو السفارة الأمريكية في أنقرة، حيث قضى فيها حوالي ساعة و15 دقيقة، قبل أن يغادرها متجها إلى الاستخبارات التركية.

وتوجه بومبيو إلى مقر جهاز الاستخبارات التركية في أنقرة، لعقد لقاءات مع المسؤولين هناك، في أول زيارة خارجية يقوم بها هذا المسؤول الأمني الأمريكي بعد تسلمه منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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