مصدر ميداني:الطائرات الحربية الروسية والسورية تنفذ عدة غارات على مواقع مسلحي داعش في جبال الثردة وتلة الـ 17 و”المقابر” و”المعامل” جنوب مدينة دير الزور 

9 فبراير, 2017 - 8:16 مساءً
9 فبراير, 2017
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