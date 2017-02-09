بوغدانوف يستقبل وفد الائتلاف المعارض

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو، وفدا من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، أن المحادثات جرت الخميس 9 فبراير/شباط بمشاركة نائب رئيس الائتلاف، عبد الأحد اسطيفو، والعضوين في المكتب السياسي للأئتلاف، حادي البحري وبدر جاموس.

وجرى في الاجتماع، حسب بيان الوزارة، “تبادل مفصل للآراء حول الوضع المتشكل في سوريا، بالتركيز على مجموعة من قضايا التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك المفاوضات الشاملة بين أطراف الأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف يوم 20 فبراير/ شباط”.

وأضاف البيان أن “الجانب الروسي اعرب عن رغبته الملحة في إبداء جميع الفصائل الأساسية للمعارضة السورية نهجا بناء بأقصى درجة والانطلاق من المصالح العليا لسوريا وشعبها، وذلك مع الاستناد إلى القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للامم المتحدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

