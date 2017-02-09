بالصور..هكذا استقبل الاسد مخطوفي اللاذقية

9 فبراير, 2017 - 8:47 مساءً المصدر: خاص الحدث نيوز
بالصور..هكذا استقبل الاسد مخطوفي اللاذقية

 استقبل الرئيس الاسد  والسيدة عقيلته . عشرات النساء والأطفال الذين تم تحريرهم، بعد اختطافهم من قراهم في ريف اللاذقية من قبل مجموعات إرهابية لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام ونصبف

حيث تحدث الاسد اليهم قائلا

“..رغم كل المعاناة اللي عانيتوها بدنا إياكن انو ترجعوا للحياة الطبيعية تبعكن مع عائلاتكن مع بلدكن مع أهل ضيعكن.. بالنهاية بدنا ياكن تكونوا نموذج بالصمود وبالتحدي وبالوطنية وانتو هيك..”

“نحنا عم نستنى هاللحظة من زمان.. عم نستناها من 3 سنين وست شهور.. لكن ما في يوم مر إلا الناس كانت عم تسأل عنكن والدولة عم تدور عليكن بكل مؤسساتها.. وكل عسكري.. وكل شهيد راح كان عنده هدف انو انتو ترجعوا..”

“..نحنا بالأخير كلنا رح نكون معكن وما رح نترككن.. اللي مضى مضى وكلنا بنآمن بالله.. الايمان بالله والإيمان بالوطن والإيمان بالناس وبالشعب هوي اللي بدو يخليكن تصمدوا واللي بدو يخلينا كلنا نوقف مع بعضنا بهالأزمة اللي مريتوا فيها..”16711594_1149591121833165_6001243873005783862_n

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المصدر: خاص الحدث نيوز
9 فبراير, 2017

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