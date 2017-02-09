“قسد” تحبط هجوما ل “داعش” في ريف الرقة

أعلن المكتب الاعلامي لما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” أنها أحبطت هجوماً لتنظيم “داعش” في بلدة وقريتين بالريف الغربي لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وسط استمرار الاشتباكات في الريف الشرقي.

إذ أفاد المكتب الإعلامي أن «تنظيم داعش شن هجمات على بلدة سويدية وقريتي حمارين ووديان قرب سد الطبقة صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين»، مؤكدا أن “قسد”اقتربت من مدينة الرقة لمسافة 11 كم من الريف الشمالي، وأنها تستمر في حملتها لعزل المدينة عن ريفيها».

مضيفاً أن «”قوات غضب الفرات” تمكنت من افشال هجوم التنظيم وقتل عدد من عناصره».

في سياق آخر شن طيران “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن استهدف اليوم عدة مواقع لتنظيم “داعش” في الريفين الشرقي والشمالي لمدينة الرقة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”تنظيم داعش”.

يذكر أن “قوات سوريا الديمقراطية” كانت قد أطلقت بداية الشهر الجاري المرحلة الثالثة من حملة “غضب الفرات” بريف الرقة الرامية لعزل المدينة عن ريفها بمساندة من قوات التحالف الدولي.

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