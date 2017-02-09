معظم مسلحو “داعش” وعائلاتهم غادروا الموصل إلى سوريا

لفت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن (غالبية مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي الأجانب وعوائلهم، غادروا الموصل شمالي البلاد باتجاه سورية).

مشيراً إلى أنه “هناك نزاع داخلي بين عناصر التنظيم، وأكثر الإرهابيين من الأجانب غادروا وعوائلهم خارج محافظة نينوى، ومساحات سيطرة الإرهابيين على الأرض تقلصت بشكل كبير”.

وأشار إلى أن “الكثير من عناصر “داعش” قتلوا خلال معارك الموصل، وإمكانيات العدو تراجعت إلى حدّ كبير، وتمّت مصادرة أطنان من المواد المتفجرة والأسلحة التابعة للإرهابيين خلال المعارك”.

لافتاً إلى أن “القوات العراقية، تحصل على معلومات من المدنيين عن مواقع مخازن سلاح وعتاد “داعش”، متوقّعاً “أن تنجح قوات بلاده قريباً بتحرير جميع مناطق الموصل

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

