انفجار في تل أبيض وتضارب في معلومات الخبر

أعلنت مواقع كردية عن انفجار أن سيارة مفخخة من نوع فان مساء اليوم الخميس كانت مركونة في حي الليل بمدينة تل أبيض شمالي مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، مشيرة أن الانفجار تسبب بأضرار مادية بالحي.

فيما أعلنت مايسمى قوات ‹الآسايش› التابعة لـ “لإدارة الذاتية”عبر صفحتها الرسمية في ‹فيسبوك›، عن انفجار «عبوة ناسفة مزروعة حديثاً في حارة الليل قرب شعبة التجنيد في ساحة فارغة في تل أبيض، دون أن تسفر عن وقوع أية أضرار».

ناشطون كرد علقوا عبر صفحاتهم بأن قوة “داعش” انخفضت بشكل كبيرة في الآونة الأخيرة، مع تزايد الحملات العسكرية ضد التنظيم المتطرف، ولكنه يبقى يحاول بمختلف الوسائل أن يثبت أنه لا يزال قادراً على المباغتة عبر هجمات لا تمت لأخلاقيات الحرب بصلة».

فيما علق ناشطون آخرون على تضارب في الخبر بين “الإدارة الذاتية” و”إعلان الآسايش”، وهو يدل على أن ماهية التفجير غير معلومة لحد الآن

تتعرض المدن والبلدات التي تسيطر عليها قوات “الإدارة الذاتية” لهجمات مستمرة عن طريق سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وانتحاريين، يتبنى تنظيم “داعش” أغلبها بعد خسائرها لمناطق واسعة لصالح قوات سوريا الديمقراطية.

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