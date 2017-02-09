تعرفوا إلى أكثر الشعوب نشاطا وأكثرهم كسلا

قام علماء من أستراليا والولايات المتحدة بعمل دراسة عن متوسط عدد ساعات النوم في دول مختلفة، حيث استخدمت بيانات تم جمعها على مدى 6 سنوات.

ووصل فريق العلماء إلى نتيجة مفادها أن اليابانيين أقل شعوب العالم نوما، إذ بلغ متوسط عدد ساعات نومهم 7 ساعات و16 دقيقة.

أما سكان الأرجنتين فقد كانوا أكسل شعوب العالم، حيث احتل الأرجنتينيون المرتبة الأولى بين أكثر شعوب العالم نوما بوقت وقدره 10 ساعات و16 دقيقة.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن سكان روسية الاتحادية ينامون 9 ساعات و20 دقيقة، إذ عادة يبدأ السكان الروس يومهم في الـ8 صباحا وينتهي في تمام الـ11 ليلا.

والجدير بالذكر هنا أن هناك نقص في مدة النوم في أوروبا، بينما يلاحظ زيادتها في شرق آسيا.

كما يقر الباحثون أن البيانات أخذت من مختلف البلدان والتي لا تشمل نفس عدد المناطق والتي التي يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية.

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