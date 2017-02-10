اللاذقية بلا “محروقات” !

تشهد مدينة اللاذقية السورية أزمة في الحصول على مادتي البنزين والمازوت منذ أكثر من 10 أيام، وخاصة قرى ريف اللاذقية وجبلة والقرداحة والريف الشمالي.

ونقلت وسائل إعلام سورية محلية أن مدينة اللاذقية بدأت تعاني من اختفاء المحروقات وندرة الغاز واختفاء المواصلات في المدينة والريف.

وأكدت قناة “شامنا” السورية أن بعض الاشخاص يستغلون المواطنين عن طريق بعض التجار والمحطات الخاصة والسوق السوداء، كما نقلت عن المواطنين معاناتهم في الانتظار أمام محطات المحروقات لأكثر من 10 ساعات.

إلى ذلك، كشفت مصادر للقناة إلى أنّ أزمة المحروقات ستُحلّ قريبا.

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