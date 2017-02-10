“المختلط” هو الأقرب

أكد النائب عاطف مجدلاني في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93,3 “ألا مشكلة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إذا تم تأمين مصادر تمويلها من دون التأثير السلبي على الاقتصاد”.

وأوضح “أن مجلس النواب مدعو لمناقشة الموازنة التي أتت بعد عشر سنوات من الغياب لتأمين التوازن المالي في البلد بإنتظار إحالتها من مجلس الوزراء بعد الانتهاء من دراستها”.

وعن إمكانية إقرار السلسلة مع جملة من الضرائب التي يتحمل عبئها المواطن، أكد “أن المطلوب إيجاد البنود التي ممكن أن تغطي المصروف الناتج عن إقرار السلسلة كما تأمين التوازن بين مختلف الفئات التي تشملها السلسلة”.

وفي ما خص قانون الانتخاب كشف مجدلاني أن “الصيغة الأقرب إلى التوافق عليها بين مختلف الأفرقاء السياسيين هي القانون المختلط مع مراعاة وحدة المعايير على صعيد التقسيمات الإدارية”، موضحا “ألا إشكال حول القانون الجديد لكن قد تستغرق المناقشات بعض الوقت لأن المهمة دقيقة وصعبة لكنها غير مستحيلة”.

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