ميقاتي: بري “على حق” والحكومة بحاجة لـ”نفضة”

أكد رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي أن “لبنان اليوم ليس في لائحة الأولوية الدولية ولكن هو الأول تقريبا من الناحية الأمنية المحافظين عليها”، داعياً اللبنانيين إلى “الاجتماع وترجمة النيات الكبيرة عن لبنان وأولها الاتفاق على قانون انتخابي جديد لأنه المدخل الإصلاحي المطلوب”.

ميقاتي وفي مؤتمر له، أوضح أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري كان على حق عندما إلى اجتماع هيئة الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة والاتفاق على قانون انتخاب جديد”، معتبراً أن “لبنان أمام تحديات عدة نجحنا في تخطي البعض منها ونأمل الاتفاق على قانون انتخابي جديد وبعدها إقرار قانون الموازنة وسلسلة الريت والرواتب بالإضافة إلى انجاح الدولة وتكوينها وبنائها لأننا لن نقبل بتأخير بناء هذه الدولة القوية”.

وأشار إلى أنه “حان الوقت لإعاة بناء الدولة القوية التي نريدها والتي تعتبر مهمة ومطلوبة لأنه ليس معقول أن يأخذ ملف النفايات وقت طويل وهو ملف يعاني منه اللبنانيين”، متسائلا “هل الدولة لم تجد مكان أبعد من هذا الموقع عن مطار بيروت؟”، مشيراً إلى أن “ملف الكهرباء بحاجة لدولة قوية ومن ربع قرن نتكلم عن ملف الكهرباء الذي لم يحل وتكلفنا الكثير من الأموال عليه”.

وأكد أن “الدولة بحاجة “لنفضة” أساسية للقيام بدولة قوية خاصة في ملف النفط والغاز لأننا لو كنا دولة قوية لمنا واجهنا التهديدات الاسرائيلية تجاه أخذ ثروتنا النفطية”.

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